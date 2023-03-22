بحث جنائي بنغازي يعيد مركبة مسروقة عرضت للبيع

استرجع قسم البحث الجنائي في بنغازي مركبة آلية سرقت من مدينة طرابلس ويلقي القبض على أشخاص قاموا بشراء المركبة بدون مُستندات.

وبحسب بيان القسم، فقد وردت معلومات عن إحدى المركبات سرقت من مدينة طرابلس وسبق التعميم عليها من قبل مديرية أمن جنزور.

وبحسب المعلومات الواردة فإن المركبة سالفة الذكر تم عرضها على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالانتقال وضبط المركبة سالفة الذكر وعند مراجعة الصفحة التي تم عرضت المركبة الآلية المسروقة للبيع اتضح أنها تخص إحدى معارض السيارات وتم انتقال أعضاء التحريات وضبط المركبة.

وأفاد صاحب المعرض ان المركبة تخص أحد الأشخاص يُدعى م.ع.ع وانه قام بوضع المركبة في المعرض لغرض بيعها وتم ضبط المدعو م.ع.ع وأفاد أثناء الاستدلال معه أنه قام بشراء المركبة من أحد الأشخاص يُدعى أ.ف.ز بدون مستندات واتضح عند التعميم علي المدعو أ.ف.ز أنه من ذوي السوابق واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمراً عن المدعو أ.ف.ز.