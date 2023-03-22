بلحيق: النواب يصوتون بالأغلبية على 6 مشروعات قوانين

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق “بانطلاق أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.

وقال بليحق في بيام إن الجلسة المغلقة اليوم الأربعاء اسُتهلت بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني، لافتا إلى تطرقها إلى جملة من المواضيع ومشاريع القوانين وبعد مناقشتها تم تأجيل عدد منها.

وأكد بليحق إقرار عدد من مشاريع القوانين، وجرى التصويت بالأغلبية على إقرار مشروع قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني، ومشروع قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية.

كما صوّت النواب بالأغلبية على تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة، ومشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، ومشروع قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ومشروع قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل.