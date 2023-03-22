السفير الإماراتي: استكمال إجراءات ملف التأشيرات وفتح الأجواء مع ليبيا

العنوان – طرابلس

قال سفير دولة الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، اليوم الأربعاء إن ملف التأشيرات وفتح الأجواء المتفق عليه قد استكملت الإجراءات المتعلقة به.

وذكر الشامسي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن السفارة سترجع للعمل من طرابلس وتسهل منح التأشيرات للمواطنين بشكل مباشر.

وأكد السفير الإماراتي، رغبة رئيس دولة الأمارات في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأبدى الشامسي دعم البلدين لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للوصول للانتخابات.