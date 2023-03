وزير إيطالي: سنتحرر من الغاز الروسي بفضل عودة الإمدادات من ليبيا والجزائر

ليبيا – قال وزير الشركات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو إن وصول سفينة غولار توندرا لتحويل الغاز إلى بيومبينو (في مقاطعة ليفورنو بإقليم توسكانا وسط البلاد)، يحترم رغبة إيطاليا في التحرر من الغاز الروسي، وبوصول سفينة إعادة التحويل الثانية إلى رافينا، ستتراجع الإمدادات إلى مستوى الصفر.

أورسو وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية أضاف: “لقد تراجعت وارداتنا من روسيا من 40 في المائة في عام 2021 إلى 16 في المائة العام الماضي، ومع هذه السفن ستتراجع إلى الصفر”.

وأوضح قائلًا: “كل هذا مرتبط بما يجري في جنوب إيطاليا والذي سيصبح قريبًا مركزًا بفضل الإمدادات من الجزائر وتضاعف التدفقات من خط أنابيب نقل الغاز العابر للأدرياتيكي، وعودة الإمدادات من ليبيا وكذلك الإمدادات من شرق البحر الأبيض المتوسط أين تلتزم شركة إيني كثيرًا”.

وتابع الوزير حديثه: “لا يوجد ما يثير القلق بشأن مخزون الغاز في إيطاليا”. مضيفًا: “لا أعتقد أن هناك أي مخاوف، لا سيما وأن مخازن الغاز العام الماضي ما زالت ممتلئة بما يكفي لأن الشتاء كان أكثر اعتدالًا من المتوقع”.

