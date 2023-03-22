اجتماع امني موسع بوزارة الداخلية بشأن تنفيذ خطة تأمين طرابلس

عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس اجتماع امني موسع لمناقشة آليات متابعة تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس الصادرة من قبل وزير الداخلية المكلف.

واستعرض الاجتماع – الذي حضره مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومعاونه ورؤساء أقسام التفتيش بالإدارة العامة للدعم المركزي – جهاز حرس الحدود – جهاز دعم المديريات بالمناطق – الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية – عددا من الملاحظات التي وردت من المشاركين في الاجتماع حول الخطة الأمنية.

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي فان الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة التي تهدف إلى متابعة أعمال ومهام الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة والتي تشرف عليها الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.