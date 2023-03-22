المبعوث الأممي يوجه رسالة هامة لليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان ..ماذا قال ؟

أكد المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم الاربعاء أن الحل الوحيد لتجنب الانقسام هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام .

وقال باثيلي في رسالة لليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الانتخابات هي ما يعيد الشرعية للمؤسسات ويضع البلاد على طريق التعافي والنمو والرخاء .

وأشار باثيلي الى أن الليبيون يرقبون المستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية.

وأضاف باثيلي أنه من حق الليبيات والليبيين أن ينعموا بالسلام والسكينة والرخاء في بلد مستقر وآمن.

وتابع المبعوث الأممي في ليبيا، أن الأمل لا يزال يراود الليبيين في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيدًا من الانقسام وانعدام الاستقرار.

وأشار باثيلي الى الذين يقضون رمضان بعيدًا عن ديارهم وأهلهم إما بسبب اضطرارهم للنزوح أو خوفًا على سلامتهم أو اعتقالهم خارج إطار القانون.

وقال باثيلي: “أضم صوتي لغوتيريش الذي شدد في رسالته بمناسبة شهر رمضان لهذا العام على, ضرورة تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام”.

ودعا باثيلي جميع الأطراف في ليبيا إلى تأمل رسالة غوتيريش متمنيًا أن يستلهم الليبيون من الشهر الفضيل قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات.