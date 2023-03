ليبيا – وجهه مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني حديثة إلى قادة “فبراير” قائلًا: “أقول لقادة فبراير إن ثورتكم مستهدفة والعالم الخارجي المتمثل في المجتمع الدولي على رأس أولوياتهم الحفاظ على الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.

الغرياني أضاف وفقًا لما نقلته قناة “فبراير”: “أقول لقادة فبراير أنتم مستهدفون والعالم كله أتى على الثورات العربية ولو تم الأمر لهذه الثورات في سوريا ومصر لما كان الأمر للصهاينة ومن معهم أن يفعلوا بنا هذا الفعل، وأتوا على كل الثورات ولم تبق إلا الثورة الليبية تصارع وهم يحاولون إلحاقها بغيرها”.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني جرب كل الأسلحة ولجؤوا لأمر خطير هو الدسائس ونشر الفتن والفرقة والمكائد بينكم فانتبهوا إلى ذلك. بحسب قوله.

Shares

The post الغرياني لـ “قادة فبراير”: أقول لقادة فبراير أنتم مستهدفون والعالم كله أتى على الثورات العربية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية