فوز المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي أمام منافسيه في استطلاع أجرته سفارة غربية

أفاد تقرير نشرة موقع عربي21، عن فوز المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي في استطلاع أجرته سفارة بريطانيا لدى ليبيا قبل الانتخابات ما أدى لتعطيلها.

وبحسب التقرير فأن سفارة بريطانيا لدى ليبيا أجرت استطلاعًا حول شعبية أبرز 3 مترشحين للرئاسة حال إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع حظوظ سيف الإسلام القذافي أمام منافسيه في الانتخابات الليبية التي كانت مقررة نهاية 2021.

وبحسب التقرير فأن الاستطلاع كان يتركز حول حظوظ أهم الشخصيات الليبية إذا جرت انتخابات رئاسية.

وتحصل سيف الإسلام القذافي على 30% في التصويت وحفتر 9% وباشاغا 7%.

والاستطلاع أجرته السفارة الغربية قبيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

وهدف الاستطلاع لمعرفة توجهات الليبيين حيال المرشحين للانتخابات.

وكانت السفارة البريطانية ترغب في تحديد موقع سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي وحظوظه في الانتخابات.

وبحسب التقرير فأن تعطيل الانتخابات كان بالأساس خطوة غربية لمنع ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، بعد ترجيح فوزه على منافسيه في إطار ما بات يعرف بـ”القوة القاهرة” التي حالت دون إتمام الانتخابات.