شاهد.. منشور جديد لوزير التربية والتعليم بشأن دوام المدارس خلال شهر رمضان

أصدر وزِير التَّربية والتَّعليم المنشور رقم (2) لِسنة 2023م بِشأن تحديد مواعيد الحِصص الدِّراسية خِلال شَهر رَمضان المُبارك لِجميع المراحل التَّعليمية – لِلفترتين الصباحية والمسائية.

وجاء في المنشور أن يأتي قرار الدراسة في شهر رمضان يأتي ضمن تنظيم سير العملية التربوية التعليمية بما لايؤثر على التحصيل العلمي للطلاب ويتوافق مع الخطة الدراسية للعام 2022-2023م والمعتمدة بالقرار رقم 1442 لسنة 2022م.

وبحسب المشور قررت وزارة التربية والتعليم الغاء الطابور الصباحي والمسائي وتكون بداية الحصة الاولى الساعة 9 صباحًا للفترة الصباحية والساعة الواحدة ظهرًا للفترة المسائية .

وحدد القرار زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة والاستراحة 10 دقائق فقط بعد الحصة الثالثة، وبحسب القرار فأن الفترة الصباحية تتم بواقع 6 حصص والفترة المسائية بواقع 5 حصص وذلك وفقًا للجدول التالي :