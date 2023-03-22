باثيلي يشدد على تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام في ليبيا بمناسبة شهر رمضان المبارك

أخبار ليبيا 24

دعا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ضرورة تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام في ليبيا.

ووجه باثيلي التهنئة إلى الليبيين، بمناسبة رمضان المبارك. وقال، “يطيب لي أن أتقدم لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز بأحرّ التهاني والتبريكات، آملاً أن يعود الشهر الفضيل على الجميع في ليبيا بالخير واليمن والبركات”.

وتابع، “يحل شهر رمضان هذا العام، والليبيات والليبيون يرقبون المستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية، لكن الأمل لا يزال يراودهم في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيداً من الانقسام وانعدام الاستقرار، ويمضي بها نحو بر الأمان”.

وقال، “يظل الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، تعيد الشرعية للمؤسسات وتضع البلاد على طريق التعافي والنمو والرخاء”.

وأضاف، “في هذه المناسبة المباركة، نتذكر أولئك الذين يقضون رمضان بعيداً عن ديارهم وأهلهم، إما بسبب اضطرارهم للنزوح، أو خوفاً على سلامتهم، أو اعتقالهم خارج إطار القانون”.

وقال باثيلي، “أضم صوتي للأمين العام للأمم المتحدة الذي شدد، في رسالته بمناسبة شهر رمضان لهذا العام، على ضرورة تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام”.

وأضاف، “وهي رسالة أدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى تأملها، متمنيا أن يستلهموا من الشهر الفضيل قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها”.

وقال، إن “من حق الليبيات والليبيين أن ينعموا بالسلام والسكينة والرخاء في بلدٍ مستقرٍ وآمنٍ”.