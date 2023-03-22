باثيلي يدعو الشباب الليبي إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات وإدراج قضاياهم في العملية السياسية

أخبار ليبيا 24

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، اليوم الأربعاء، الشباب الليبي إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية.

وخاطب باثيلي في لقاء مع مجموعة من الشباب من مختلف المناطق في ليبيا: “مستقبل البلد ملك لكم. على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة.”

جاء ذلك وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر.

والتقى باثيلي، اليوم بمجموعة من 26 شابة وشابا من جميع أنحاء ليبيا، جنوبا وشرقا وغربا. وقالت البعثة إنهم “يمثلون عدداً من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية، لمناقشة جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا”.

وأضافت، أن ” الشباب شددوا على رغبتهم في اختيار قادتهم، وسلطوا الضوء على انحسار الفضاء المدني والعنف ضد النساء باعتبارهما من العقبات أمام المشاركة العامة”.

وقال، “ودعوا إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، وطلبوا من الممثل الخاص مواصلة جهوده لحث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير”.