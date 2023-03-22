تفاصيل صادمة في القبض على شخص قام بالإعتـداء على أمه في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغاي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة الفعكات” من ضبط شخص قام بطرد ذويه والإعتداء بالضرب على أمه وأخيه ومطلوب لدى المركز في واقعة سرقة وواقعة تحطيم مركبة آلية .

وفي اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الفعكات العميد محمد بورويس لضبط المطلوبين لدى المركز على ذمة محاضر .

وعقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص مطلوب على ذمة عدة محاضر لدى مركز شرطة الفعاكات ومركز شرطة القوارشة تتضمن هذه المحاضر إعتدائه على أمه وأخيه بالضرب وطردهم من المنزل وسرقة أغراض من إحدى الشقق اسطوانة غاز وشاشات عرض وأيضا تحطيم مركبة عمه والإعتداء عليه .

وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب محمد حيمة تم خروج أعضاء التحريات والدخول إلى المنزل الذي يختبئ به الشخص المطلوب وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالأستدلال تبين أنه يدعى ع.ع.س من مواليد 1988 وإعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.