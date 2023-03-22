الدبيبة يدعو جميع الليبيين من مؤيدين ومعارضين لحكومته للاتفاق على ثوابت وطنية لا حياد فيها

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، جميع الليبيين من معارضين لحكومته ولشخصه وداعمين لها، إلى الاتفاق على “ثوابت وطنية” لا حياد فيها من الجميع.

وقال الدبيبة إن من أهمها، نبذ التطرف والإرهاب، والمحافظة على وحدة تراب الوطن، وعدم العودة إلى الحرب، واستعادة سيادة البلاد، والمحافظة على التنوع العرقي والثقافي، وتحقيق التنمية المتوازنة والممتدة لكافة المدن والمناطق، وتحقيق العدالة لكافة المواطنين، وإجراء الانتخابات والتداول السلمي على السلطة بعيدًا عن العنف.

وأضاف، أنه “سيجوب دول العالم لمنع إراقة دماء الليبيين”.

وقال الدبيبة، “نأمل أن يكون هذا الشهر فرصة لاستعادة وحدة ليبيا ونهايةً للفرقة والتشرذم وبدايةً محفزةً للبناء والإعمار والوحدة”.

وأشار في كلمته، إلى أن حكومة الوحدة سعت لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وأوفت بوعدها في صيانة وتطوير الشركة العامة للكهرباء وتحسين خدماتها.

كما لفت، إلى مواصلة العمل على تنفيذ جدول المرتبات الموحد وإطلاق مبادرة الأسر المحتاجة والإسكان الشبابي، وتفعيل الإدارة المحلية واستعادة البلديات دورها الخدمي والتنموي وابتعادها عن التجاذبات السياسية، ومنحها الفرصة للتواصل المباشر مع المواطنين.