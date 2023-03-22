الدبيبة: نأمل أن يكون هذا الشهر فرصة لاستعادة وحدة ليبيا

عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عن أمله في “أن يكون هذا الشهر فرصة لاستعادة وحدة ليبيا ونهايةً للفرقة والتشرذم وبدايةً محفزةً للبناء والإعمار والوحدة”.

ودعا الدبيبة، في كلمته، إلى ضرورة “نبذ التطرف والإرهاب، والمحافظة على وحدة تراب الوطن، وعدم العودة إلى الحرب، واستعادة سيادة البلاد، والمحافظة على التنوع العرقي والثقافي، وتحقيق التنمية المتوازنة والممتدة لكافة المدن والمناطق، وتحقيق العدالة لكافة المواطنين، وإجراء الانتخابات والتداول السلمي على السلطة بعيدًا عن العنف».

مؤكّدا في سياق متصل أن حكومته سعت لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما أشاد بأن الحكومة “أوفت بوعدها في صيانة وتطوير الشركة العامة للكهرباء وتحسين خدماتها”.