مديرية أمن طرابلس تعتزم إصدار رخص قيادة إلكترونية

الوطن| رصد

ناقشت مديرية أمن طرابلس، إصدار رخص قيادة إلكترونية مشفرة للسائقين ذات استجابة سريعة ” QR “مواكبة للتطور وتسهل العمل للرجال الأمن والمرور، لاحتوائها على بيانات مهمة ومفصلة.

وأشارت المديرية إلى أن الرخصة سريعة الاستخدام والاستجابة ودقيقة و مدعومة بنظام يمنع التلاعب بالمعلومات التي تحتويها، تمكن رجال الأمن من الوصول لبيانات حاملها وصورته باستخدام نداء الاستجابة السريعة المطبوع على رخصة القيادة.

وأهاب مدير الأمن بالمواطنين، بعدم التسرع للحصول على الرخصة إلكترونية المشفرة، داعيا إلى إبقاء الرخص السارية المفعول دون الحاجة إلى تغييرها إلى حين انتهائها والحصول على الرخصة الإكترونية المشفرة عند التجديد او الاستخراج، حفاظا على صيرورة العمل بشكل اعتيادي في المديرية وأقسام المرور، وعدم التسابق والتدافع وإرباك العمل.

وتتضمن الرخصة إلكترونية المشفرة معلومات شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد، ورقم الوطني، والعنوان وفصيلة الدم ومعلومات حول درجة القيادة، كما تتضمن صورة شخصية لصاحب الرخصة، وخصائص أخرى.