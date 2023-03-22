صفاقس التونسية أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للهجرة بعدما كانت ليبيا في السابق

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة رويترز للأنباء إن ساحل مدينة صفاقس التونسية أصبح نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على حياة أفضل في أوروبا، بعدما كانت ليبيا منصة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين من المنطقة.

جاء ذلك بعدما لقي خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل حتفهم وفقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وقال رمضان بن عمر، المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الثلاثاء، إن حرس السواحل أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية، وأنهم في حالة نفسية سيئة.

ويأتي الحادث وسط زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من الساحل التونسي باتجاه إيطاليا وفي خضم حملة اعتقالات شنتها السلطات التونسية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفقًا لبيانات غير رسمية للأمم المتحدة، فقد أبحر 12000 من الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقارنة بـ 1300 في نفس الفترة من عام 2022.

وقالت رويترز، “أصبح ساحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على حياة أفضل في أوروبا. وفي السابق، كانت ليبيا منصة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين من المنطقة”.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس قيس سعيد، في تعليقات انتقدت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوقية والاتحاد الأفريقي، إن الهجرة غير الموثقة إلى أفريقيا جنوب الصحراء، كانت مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس.

وأمر قوات الأمن بطرد أي مهاجر يعيش في تونس بشكل غير قانوني.

وقال، مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إن الأمر دفع الناس إلى الفرار من البلاد، حتى لو لم يكن لديهم في السابق نية للعبور الخطير إلى أوروبا.

وتعاني تونس، من أسوأ أزمة مالية بسبب تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض وسط مخاوف من التخلف عن سداد الديون، مما أثار مخاوف من أوروبا، وخاصة إيطاليا المجاورة.