فريق من «الطاقة الذرية» يتفقد موقعاً لتخزين اليورانيوم جنوب ليبيا

أفادت منصة «فواصل» الليبية أمس بأن فريقاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقد موقعاً لتخزين اليورانيوم الخام، يحوي 6400 برميل في جنوب ليبيا، حيث عثر على اليورانيوم الذي أفاد تقرير منسوب للوكالة بفقده.

وذكرت المنصة الإعلامية أن فريق الوكالة الذرية وصل إلى مطار سبها أول من أمس، قادماً من العاصمة النمساوية فيينا، وزار عدة مواقع أخرى في جنوب ليبيا، قبل أن يغادر البلاد بعد الانتهاء من عملية الكشف، والاطلاع على كميات اليورانيوم الموجودة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قد أعلن الأسبوع الماضي أن قوة من الجيش عثرت على براميل تحوي 2.5 طن من اليورانيوم الخام، بعد نشر التقرير المنسوب لوكالة الطاقة الذرية بخصوص فقدان هذه الكمية. وقال المحجوب إن قوة الجيش وجدت البراميل بمنطقة لا تبعد سوى نحو خمسة كيلومترات عن المستودع، الذي فقدت منه هذه البراميل قرب الحدود التشادية، مضيفاً أنه جرى التحفظ عليها حتى ترسل وكالة الطاقة الذرية متخصصين للتعامل معها.

وتابع المسؤول العسكري موضحاً أن من «استولى» على كمية اليورانيوم الخام «يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها وتركها، بعد أن أدرك أن لا جدوى منها»، لافتاً إلى أن أحد الفصائل التشادية على الأرجح توقع أن يكون المستودع «يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها».