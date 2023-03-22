الدبيبة يدعو الليبيين إلى نبذ التطرف والإرهاب والمحافظة على وحدة ليبيا وعدم العودة إلى الحرب

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دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، جميع الليبيين إلى نبذ التطرف والإرهاب والمحافظة على وحدة تراب الوطن وعدم العودة إلى الحرب، واستعادة سيادة البلاد.

جاء ذلك، في كلمة مصورة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقال الدبيبة، أدعو الجميع من معارضين لحكومة ولشخصه وداعمين لها، إلى الاتفاق على “ثوابت وطنية”.

وتابع، أن من أهمها، “نبذ التطرف والإرهاب، والمحافظة على وحدة تراب الوطن، وعدم العودة إلى الحرب، واستعادة سيادة البلاد، والمحافظة على التنوع العرقي والثقافي، وتحقيق التنمية المتوازنة والممتدة لكافة المدن والمناطق، وتحقيق العدالة لكافة المواطنين، وإجراء الانتخابات والتداول السلمي على السلطة بعيدًا عن العنف”.

وقال الدبيبة، إنه “سيجوب دول العالم لمنع إراقة دماء الليبيين”، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الشهر فرصة لاستعادة وحدة ليبيا ونهاية للفرقة والتشرذم وبداية محفزة للبناء والإعمار والوحدة.

ولفت، إلى أن حكومته سعت لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وأوفت بوعدها في صيانة وتطوير الشركة العامة للكهرباء وتحسين خدماتها، مشيرًا، في ذات السياق، إلى مواصلة العمل على تنفيذ جدول المرتبات الموحد وإطلاق مبادرة الأسر المحتاجة والإسكان الشبابي، وتفعيل الإدارة المحلية واستعادة البلديات دورها الخدمي والتنموي وابتعادها عن التجاذبات السياسية، ومنحها الفرصة للتواصل المباشر مع المواطنين.