وسائل اعلام تكشف تفاصيل اجتماع برئاسة “صدام حفتر” لوضع ترتيبات لعملية عسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس

كشفت مصادر مطلعة وفقاً لوسائل اعلام محلية عن تفاصيل اجتماع عسكري برئاسة العميد صدام حفتر قائد لواء طارق بن زياد، في مدينة سرت ضم كلًا من حسن الزادمة، وسام الفرجاني، إبراهيم غباش، عمر مراجع، وصفوان القبايلي.

وبحسب تقرير بثته منصة “ليبيابرس”، فإن الاجتماع وضعت فيه الترتيبات لعملية عسكرية في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس، ستكون خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

ووفقا للمصادر سيكون آمر غرفة العمليات العسكرية سيكون أسامة الجويلي، الذي تحالف مؤخرًا مع المشير خليفة حفتر.

وقالت المنصة إن صدام حفتر بدأ بتسريب قوات تابعه له إلى المنطقة الغربية عن طريق الجنوب.

وجرى وفقا للتقرير رصد سيارات عسكرية عليها شعار لواء طارق بن زياد التابع لصدام حفتر في مقر اللواء الرابع بمدينة العزيزية.

واشار التقرير إلى إن التحرك سيكون نحو مدينتي غريان و ترهونة لاستعادتهما وتطويق العاصمة طرابلس. مضيفاً إن “عثمان اللهب آمر الكتيبة 103 (السلعة) و محمد كشلاف (القصب) موجودان في الرجمة، للانضمام لهذه العملية”.

ونوه التقرير إلى إن “كتيبتي النواصي وثوار طرابلس والقادة هيثم التاجوري ومحمد بودراع (الصندوق) منضمون لهذه العملية، رغم تواصلهم مع بعض القادة العسكريين في طرابلس للعودة لها سلميا”.

وأفاد التقرير إن “الهدف من عودة هذه القوات هي البدء بالعملية العسكرية من داخل العاصمة ودعم القوات المهاجمة من الخارج”.