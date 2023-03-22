الرئاسي: المنفي بحث مع وفد من فزان بعض الملفات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء بمكتبه في العاصمة طرابلس، وفداً من فزان، لبحث العديد من الملفات السياسية والأمنية والخدمية.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء بحث العراقيل والمشاكل التي تعاني منها فزان بصفة عامة، من نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار.

وطالب وفد فزان، بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية، مؤكدا دعمه للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالح الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا، وفق البيان.