“شكشك” يحث “بوجناح” على سداد ديون مزودي الخدمات العلاجية الخاصة بمرضى التوحد

الوطن / رصد

ناقش رئيس الديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف في الحكومة المنتهية “رمضان بوجناح ” العراقيل التي تواجه ملف مرضى التوحد.

وبحث اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ” أحمد مليطان” ومدير عام مركز تشخيص وعلاج مرضى التوحد “خالد النجار ” آليه فصل تبعية المركز مابين وزارة الصحة و وزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية للعقد المبرم ما بين المركز و الأكاديمية الأردنية للتوحد للإدراة و الإشراف الفني و التشغيل للمركز ، و البدء الفعلي في عودة مرضى التوحد بالساحتين الأردنية و المصرية .

واتفق الحاضرون على حزمة من الإجراءات ، منها الاتفاق على إعداد محضر اتفاق يتم بموجبه تفعيل قرار مجلس الوزراء بأيلولة المركز لوزارة الشئوون الاجتماعية ، و التي ستقوم بتوفير مخصصات مالية للعقد المشار إليه لضمان عودة مرضى التوحد بالساحة الأردنية لاستكمال علاجهم.

كما أكد “شكشك” على ضرورة سرعة القيام بمراجعة وسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية الخاصة بمرضى التوحد بالساحة المصرية ، و إيجاد آلية عاجلة تضمن رجوع مرضى التوحد بالساحة المصرية ، و تلبية مناشدات أولياء الأمور بضرورة التدخل لعودة أبنائهم من خلال التنسيق ما بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ، و رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) لسنة 2021م والخاصة بمراجعة وسداد الديون بالخارج .