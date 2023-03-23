وصول مواد خاصة بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس

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وصلت إلى عدد ثمانية محملة بالمواد الخاصة بمسخن الهواء الدوار للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس تمهيدا للبدء في أعمال التركيبات.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال التركيبات ستجرى من قبل الفرق الفنية وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها.

وأضافت، أن هذا يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي.