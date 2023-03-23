القبض على متهم بارتكاب عدة جرائم حق عام في بنغازي

في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شرطة الفعكات التابع لمديرية أمن بنغازي، لضبط المطلوبين على ذمة محاضر، ألقي القبض على متهم بارتكاب جرائم حق عام.

وقالت المديرية في بلاغ إنه عقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص المطلوب على ذمة محاضر لدى مركز شرطة الفعاكات والقوارشة منها الاعتداء على والدته وأخيه بالضرب وطردهم من المنزل، وسرقة أسطوانة غاز وشاشات عرض من إحدى الشقق، وتحطيم مركبة عمه والاعتداء عليه بالضرب، وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات بالمركز نجح أعضاء التحريات في الدخول إلى المنزل الذي يختبئ فيه الشخص المطلوب، وتم ضبطه وَالاِنتقال به إلى المركز.

وَأضاف البلاغ أنه بِالاِستدلال على المتهم تبين أنه من مواليد 1988 وَاِعترف بما نسب إليه، وتم إحالته إلى النيابة العامة.