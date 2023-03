التقاز: باتيلي أكد لنا أن المرحلة المقبلة لن تكتمل الديمقراطية فيها إلا بمشاركة الأحزاب السياسية

ليبيا – قال رئيس التجمع الليبي للأحزاب الليبية “عبد الله التقاز”: “لقاؤنا بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي كان جيدًا، واتسم بالديمقراطية في طرح الحلول؛ للخروج بالبلاد من المختنق السياسي”.

التقاز أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن غالبية آراء ممثلي الأحزاب تصب في دعم مبادرة المبعوث الأممي، وتمت المطالبة بأن يكون للأحزاب دور في أي تسوية سياسية أو حوارات مقبلة، بما في ذلك تمثيل الأحزاب في اللجنة الوطنية رفيعة المستوى.

وأوضح أنه تمت مطالبة المبعوث الأممي بخطوات عملية لمقترحه وبوتيرة سريعة.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي أوضح لهم أنه لن تكون هناك لجنة واحدة، بل عدد من اللجان الفنية التي ستتشكل من الحوارات التي ستعقد أو التي انعقدت.

وأفاد أن باتيلي أكد أن المرحلة المقبلة لن تكتمل الديمقراطية فيها إلا بمشاركة الأحزاب السياسية.

