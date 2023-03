رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مشاكل فزان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة بطرابلس، وفداً من فزان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء بحث العراقيل والمشاكل التي تعاني منها فزان بصفة عامة، من نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية.

كما بحث اللقاء مكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع دول الجوار.

وطالب وفد فزان بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية، مؤكداً دعمهم للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق و إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا.

