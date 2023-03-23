مجلس الوزراء يحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أصدر رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، القرار رقم 54 لسنة 2023م؛ معلناً فيه مواعيد ساعات الدوام الرسمية في شهر رمضان المبارك.

وحدد نص القرار في مادته الأولى، مواعيد الدوام الرسمي؛ بحيث تكون ساعات الدوام من الساعة 10:00 صباحًا إلى غاية الساعة 3 ظهرًا، مطالباً في مادته الثانية العمل الجهات المعنية بتنفيذه

وتقدمت الحكومة عبر منصاتها الإعلامية، التهنئة للأمة الليبية والإسلامية والعربية، داعيةً الله أن يعود الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات على الجميع.