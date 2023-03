الحويج يبحث مشاركة المصارف الدولية في تنمية الاقتصاد الوطني

ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج خلال لقاءه الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية محمد العالم أمس الثلاثاء بديوان الوزارة دور المصارف الدولية ومشاركتها في دعم خطة الاعمار بدولة ليبيا وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أهمية قطاع المصارف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار عبر القطاع الخاص والنهوض بقطاعات الصناعات والتجارة، مشيرًا الى ضرورة تطوير القوانين والسياسات المصرفية بما يدعم خطة الاقتصاد الرقمي.

وخلال اللقاء الذي حضره عمر الخوجة ممثل اتحاد المصارف المغاربية بدولة ليبيا تم مناقشة إمكانية مشاركة المصارف الدولية بمؤتمر “الاقتصاد الرقمي لإعادة اعمار ليبيا” المزمع اقامته بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة 19 – 20 مايو 2023 م وتقديم رؤية متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وحشد كبرى الشركات والمستثمرين للمشاركة في خطة الاعمار والتنمية بدولة ليبيا.

