مؤسسة النفط الليبية تشارك في اجتماع منظمة الدول الأفريقية للدول المنتجة للنفط بالجزائر

شاركت مؤسسة النفط الليبية في اجتماع الدورة الرابعة للمدراء التنفيذيين لمنظمة الدول الأفريقية للدول المنتجة للنفط اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع ناقش إنشاء بنك أفريقي للطاقة، بغرض تمويل الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وفرص التعاون بين الدول الأعضاء ومستقبل صناعة النفط والغاز في القارة الأفريقية والبحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأجرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، مكالمة هاتفية مع المدير التنفيذي لشركة سونطراك توفيق حكار، وكذلك مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط عمر فاروق، تم خلالها تبادل وجهات النظر ومناقشة التعاون بين الجانبيين.

وحث بن قدارة، شركة سونطراك على رفع القوة القاهرة واستئناف نشاطها الاستكشافي حسب البرنامج المنصوص عليه في اتفاقية “الابسا 4”.

ويشارك في هذا الاجتماع، 15 وفداً أفريقياً يمثلون المؤسسات الوطنية للنفط بأفريقيا، حيث تتكون الوفود من أكثر من 70 مشاركاً.

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يشار إلى أن المنظمة الأفريقية لمنتجي النفط APPO تم إنشائها في 27 يناير 1987 في لاغوس (نيجيريا)، وهي فضاء للقاءات وتبادل الأفكار والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الأعضاء في إطار تعاون قاري موحد.