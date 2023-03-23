المبعوث الأممي: على الشباب الليبي حشد جهودهم والمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، بمجموعةتتكون من 26 شابة وشاباً من جميع أنحاء ليبيا، جنوباً وشرقاً وغرباً، يمثلون عدداً من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية، لمناقشة جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا.

‏وقالت البعثة الأممية في بيان إن الشباب شددوا خلال لقائهم مع باتيلي، على رغبتهم في اختيار قادتهم، وسلطوا الضوء على انحسار الفضاء المدني والعنف ضد النساء باعتبارهما من العقبات أمام المشاركة العامة.

ودعا الشباب إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، وطلبوا من المبعوث الأممي مواصلة جهوده لحث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير.

من جانبه دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الشباب إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية.

وخاطب باتيلي الحاضرين: “مستقبل البلد ملك لكم. على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة”.

Trending افتتاح المجمع الصناعي ببلدية سيدي السائح بمشاركة دبيبة والحويج