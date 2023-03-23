ليبيا الان

المبعوث الأممي: على الشباب الليبي حشد جهودهم والمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، بمجموعةتتكون من 26 شابة وشاباً من جميع أنحاء ليبيا، جنوباً وشرقاً وغرباً، يمثلون عدداً من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية، لمناقشة جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا.

‏وقالت البعثة الأممية في بيان إن الشباب شددوا خلال لقائهم مع باتيلي، على رغبتهم في اختيار قادتهم، وسلطوا الضوء على انحسار الفضاء المدني والعنف ضد النساء باعتبارهما من العقبات أمام المشاركة العامة.

 ودعا الشباب إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، وطلبوا من المبعوث الأممي مواصلة جهوده لحث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير.

من جانبه دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الشباب إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية.

وخاطب باتيلي الحاضرين: “مستقبل البلد ملك لكم. على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة”.

 

Trending

افتتاح المجمع الصناعي ببلدية سيدي السائح بمشاركة دبيبة والحويج
Trending

“باتيلي” يناقش مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية مع ممثلين لـ 21 حزباً سياسياً

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك