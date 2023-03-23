ألمانيا تمدد إيريني حتى نهاية أبريل لتعزيز استقرار ليبيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أن مجلس الوزراء الألماني قرر تمديد مشاركة الجيش في عملية “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمدة عام آخر، حتى نهاية أبريل 2024

وأوضح هيبشترايت أن المهمة الرئيسية للعملية تظل هي تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز استقرار ليبيا والإسهام بشكل فعال في عملية السلام في البلاد.

وأضاف أن العملية تهدف أيضا إلى الإسهام في منع التصدير غير المشروع للنفط ، سواء النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة من ليبيا. كما تهدف العملية أيضا إلى المساعدة في مكافحة نموذج أعمال شبكات التهريب عبر تجميع معلومات.