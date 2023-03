الجهاني: حلول البعثة الأممية للعملية السياسية تلفيقية وغير واضحة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ما زال متخبطًا في جهوده لإيجاد حل للأزمة، ولقاءاته هدفها تحديد معالم لخارطة تتماشى مع الوضع الحالي.

الجهاني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” اعتبر أن حلول البعثة الأممية للعملية السياسية “تلفيقية وغير واضحة وهي لم تنجح منذ عام 2011 في وضع خارطة تساعد الليبيين في الخروج من أزمتهم”.

ورأى أن البعثة الأممية لا تسعى إلى إيجاد حل دائم للأزمة عبر الدستور تجرى على أساسه الانتخابات.

وأضاف: “بذلك هي تريد معالجة مشكلة بمشكلة أخرى، والضغط الدولي يجب أن يتجه نحو إجراء التعديلات الدستورية للخروج بدستور للبلاد تخرج من خلال جميع الحلول”.

ورأى أن بعثة الأمم المتحدة تعرض حلولها للأزمة بشأن ليبيا على مجلس الأمن، والذي يقر ما يخدم مصالحه ولا يخدم مصلحة الليبيين نتيجة حدة خلافات الدول الكبرى.

الجهاني وصف تصريحات باتيلي بـ “المبهمة” بشأن متطلبات الانتخابات‬ لخلق ظروف مواتية لإجرائها.

