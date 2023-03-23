الدبيبة: على كل من يعارض حكومتي نبذ الإرهاب والتداول السلمي للسلطة

الوطن|رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستستمر بصرف منح الأبناء والزوجة وطلبة الجامعات وتنفيذ جدول المرتباتالموحد.

ودعا الدبيبة في كلمة لليبيين بمناسبة شهر رمضان كل من يعارض حكومته منتهية إلى نبذ الإرهاب وعدم عودة الحروب والتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن الاستقرار سمح له بالحفاظ على مستوى انتاج النفط والغاز.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته أنه سيجوب كل دول العالم لمنع إراقة دماء الليبيين، لافتًا إلى أن حكومته ستواصل العمل على زيادة إنتاج النفط وصرف منحة الزوجة والأبناء وتنفيذ جدول المرتبات الموحد، مؤكدًا أنه وحكومته فعلوا دور الإدارة البلدية وفصلوا بين الخدمات والسياسة.

وختم الدبيبة، “حكومتي أقرب لهموم المواطن، والصعوبات التي تعرض لها الليبيون بسبب الخلاف السياسي“، مضيفًا “أصبح وعي المواطنين في أعلى مستوياته في التمسك بخيار السلام ومواجهة مشاريع التدمير والتآمر“.