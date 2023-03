مستشفى الهضبة الخضراء ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لطفل في عمر شهرين

ليبيا- سجّل مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس نجاحًا جديدًا بإجراء عملية جراحية دقيقة لطفل في عمر شهرين، يعاني من تشوه خلقي بالجمجمة Craniosynostosis، أدّى إلى ارتفاع الضغط داخل الدماغ.

الفريق الطبي الذي يترأسه استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور رضاء المزيرقي نجح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في إجراء عملية جراحية للطفل من خلال توسعة الجمجمة من الجانبين، لمنع تطاول الرأس خلال مراحل النمو.

وذكرت الوزارة أن هذا النوع يتسبب من التشوهات في الحدّ من قدرة الدِّماغ والجمجمة على النُّمو إلى الشَّكل والحجم الطبيعيين، ويُؤدِّي إلى تضيُّق وتطاول الجمجمة (تطاول الرَّأس dolichocephaly).

يُشار إلى أن مستشفى الهضبة الخضراء قد سجل في 14 من مارس الجاري، نجاح عملية جراحية لطفل، في عمر عام، يعاني من تغير في ضغط أنبوب التصريف الدماغي، وتعد هذه العملية هي الأولى في مجال جراحة المخ والأعصاب التي تجرى داخل المستشفى منذ تأسيسه قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا، بعد افتتاح قسم خاص بإجراء عمليات المخ والأعصاب.

