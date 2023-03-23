الولايات المتحدة تحث الخطى لتعود من الباب الدبلوماسي إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا، بينما امتنع عن تحديد موعد لإعادة فتح السفارة الأمريكية هناك.

بلينكن وخلال حديثه الأربعاء في اجتماع بمجلس الشيوخ، لم يقدم أي تفاصيل بخصوص العمل النشط الذي أشار إليه، إلا أن ذلك يأتي في غضون جولة لباربرا ليف مساعدة الوزير وكبيرة الدبلوماسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى المنطقة ومنها ليبيا، منذ 15 من مارس الحالي، للقاء كبار المسؤولين الليبيين بهدف إيضاح نوايا الولايات المتحدة التي تنفذها الأمم المتحدة نحو الانتخابات، وفق الخارجية الأمريكية.

وأكد بلينكن خلال تصريحه أن “من خلال عمل مبعوث الأمم المتحدة قد يكون هناك طريق للمضي قدماً في تحريك ليبيا في اتجاه أفضل بما في ذلك إجراء انتخابات لحكومة شرعية، ويشارك فيها دبلوماسيو أمريكا بقوة”، وفق تعبيره.