السيسي وسعيّد يهنأن ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيسي جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الرئيسان التونسي والمصري هنأ المنفي بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيان له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي دوام الاستقرار والنماء.

وجدد الرئيسان التونسي والمصري حرصهما الكامل على العمل سوياً لتعزيز أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير للشعبين الشقيقين.