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السيسي وسعيّد يهنأن ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيسي جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الرئيسان التونسي والمصري هنأ المنفي بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيان له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي دوام الاستقرار والنماء.

وجدد الرئيسان التونسي والمصري حرصهما الكامل على العمل سوياً لتعزيز أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير للشعبين الشقيقين.

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قناة ليبيا الحدث

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