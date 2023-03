ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن اختيار أعضاء لجنة (6+6) عن مجلس الدولة، سيكون من خلال آلية التزكية.

كرموس كشف في تصريح لمنصة “فواصل” الأربعاء أنهم وصلوا الآن إلى مرحلة فرز الأسماء لاختيار اللجنة.

