ليبيا – التقى وزير الإسكان والتعمير في حكومة تصريف الأعمال أبو بكر الغاوي مع أمين عام اتحاد المصارف المغاربية محمد العالم.

اللقاء بحث بحسب منصة “حكومتنا” مبادرة الحكومة للإسكان وإمكانية دعم وتمويل اتحاد المصارف المغاربية واتحاد المصارف الليبية مشروعات الإسكان العام.

