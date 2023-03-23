الفاضلي: أموال النفط الليبي منذ الستينات لو جمعناها تكفي لبناء كوكب آخر

قال فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي، إن أموال النفط الليبي منذ ستينات القرن الماضي، كانت تكفي البلاد لبناء كوكب آخر، لولا السرقة والفساد، وفق قوله.

كتب على فيسبوك قائلاً: «بلادنا تُصدر النفط منذ اوائل الستينات، وربما منذ 1960م، وإلى يومنا هذا، أطنان ومليارات وجبال من الدولارات دخلت، وما زالت تدخل على ليبيا. مع غروب شمس كل يوم نصدر أو نبيع مليون وثلاثمائة ألف برميل. لو جمعنا الأموال الذي أدخلها النفط على بلادنا لوجدناها تكفي لبناء كوكب أخر ببنيته التحتية الحديثة».

أضاف قائلاً: «لكن البنية التحتية لبلادنا تقبع في فقر الفقر، الحالة التي توجد عليها بلادنا لا تدل على وجود بئر نفطي واحد، ولا تدل على أننا صدرنا برميل نفط واحد، ولا تدل على أن النفط أدخل علينا دولاراً واحداً. لن أتحدث عن الحطام في وطني، فالحطام يتحدث عن نفسه، يتحدث بصوت عال واضح مسموع».

وتابع قائلاً: «دول لا تملك جزء من مليون مما نملك من ثروة. يخيل اليك عندما تزورها، أن ريع نفطنا كان يُستخدم لبناء تلك الدول. دول لا ثروات ولا تصنيع ولا تصدير لأي شيء، وضعها البنيوي أفضل مليون مرة ويزيد من وضع بلادنا التي تعوم على محيط من نفط» وفق تعبيره.

وواصل: «لا تقول لي السرقة والفساد، فالسراق والمفسدون، في كافة أنحاء العالم، وعبر التاريخ، يسرقون ويفسدون لكنهم يُغطون سرقاتهم بشيء من بناء ومشاريع وانتاج وتصنيع ومطارات وطرق وحدائق ومدارس وجامعات وقطارات… إلخ، والجميع في وطني يُدرك ما ذكرناه أعلاه، ويلاحظ ذلك، ويتحدث عن ذلك. الجميع يتسألون أين ثروتنا؟ أين ذهب دخل الوطن لمدة ستين عاماً؟ مقارنة بحالة وطنهم!!. صورة الوطن تُظهر التناقض بين دخل الوطن وحالة الوطن» على حد قوله.

واختتم قائلاً: «ما أوردناه لم يولد في مستنقع عقلية المؤامرة، فعقلية المؤامرة تولد من فراغ، بينما نتحدث هنا عن وقائع وحقائق وجوانب ملموسة، ولا أستبعد بالطبع دورنا كليبيين في هذا الأمر، ولكن مهما بلغت سلبية الليبيين وإسهامهم في هذا الأمر، فلن تفسر – هذه السلبية – حجم الكارثة وحجم التناقض وحجم الإهمال».