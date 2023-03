السوكني: مبادرة باتيلي تحتاج إلى عام أو أكثر لتنفيذها

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية فتحي السوكني إنه إن سلمنا جدلًا بصحة مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، فإن ذلك يحتاج إلى عام آخر على أقل تقدير، بينما توافق مجلسي النواب والدولة الأخير يحتاج فقط إلى استكمال بنوده وتشكيل لجنة 6+6 المنصوص عليها في التعديل الدستوري لإقرار قوانين انتخابية جديدة توافقية.

السوكني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”،أضاف:”أن أولى خطوات لجنة (6+6) قد نفذت فعلًا، حيث أعلن مجلس النواب الإثنين أسماء ممثليه الستة في اللجنة المشتركة”.

وتابع السوكني حديثه: “إذا انتظرنا الجهات المشمولة والمستهدفة في مبادرة باتيلي لاختيار ممثل عنها وعقد اجتماعات ومفاوضات جديدة بينها ومناقشة كل شيء بما في ذلك الأمور الجدلية، كل ذلك يحتاج إلى عام أو أكثر، أي أنه وفق مبادرة باتيلي من المستحيل أن يلتئم كل تلك الخطوات في عام واحد، أي أنه هذا العام لن تكون هناك انتخابات في ليبيا”.

