أمطار خفيفة وخلايا رعدية في المناطق الشمالية

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي، تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار خفيفة وتكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة خاصة في بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (17-21)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تؤدى إلى جريان الأودية المحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18-22)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (22- 28)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.