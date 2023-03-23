أمطار رعدية على شرق ليبيا قد تصل إلى مناطق الواحات والجغبوب

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن أغلب المناطق في الشمال تشهد تكاثرًا للسحب يتخللها سقوط أمطار خفيفة وتكون جيدة هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ولفت المركز، إلى أن الأمطار الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، ستكون مصحوبة بخلايا رعدية، وقد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وقد تصل الأمطار إلى مناطق الواحات والجغبوب.

وأشار المركز، إلى حدوث تراجع في الحرارة على معظم مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 17 و21 مئوية وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين 23 و30 مئوية.

وذكر المركز، أن من المتوقع استقرار الجو بداية من يوم الغد على المناطق الغربية، ويشمل الاستقرار يوم السبت أغلب مناطق ليبيا.