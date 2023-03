دردور: جهود الخصوم ستنصب الآن على استبعاد الدبيبة من السباق الرئاسي

ليبيا – رأى المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن عدم قدرة ائتلاف خليفةحفتر وفتحي باشاآغا وعقيلة صالح) في أن يفصلوا قوانين تضمن بقاءهم لوحدهم في الساحة، حال دون إجراء الانتخابات.

دردور وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أضاف: “الظروف ساعدت سيف الإسلام القذافي في ارتفاع شعبيته، لكن الأمور ممكن أن تتغير لصالح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يقدم الآن خدمات كبيرة في موضوع التنمية والمعمار والطرقات وزيادة المرتبات، هذه كلها تحسب له، وباعتقادي أن الشعب الآن بعد السنين العجاف يلتمس بعض الخدمات وبعض الإنجازات، ولربما هذا سوف يحوّل الكثير من الأصوات له ويرفع شعبية الدبيبة”.

وتابع دردور حديثه:” أن جهود الخصوم ستنصب الآن على استبعاد الدبيبة من السباق الرئاسي، تحت ذريعة أنه تعهد سابقا بأن لا يدخل غمار المنافسة على الانتخابات”.

