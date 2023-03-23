حكومة الوحدة سعت لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته سعت لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وأوفت بوعدها في صيانة وتطوير الشركة العامة للكهرباء وتحسين خدماتها.

جاء ذلك، في كلمة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ولفت الدبيبة، إلى مواصلة العمل على تنفيذ جدول المرتبات الموحد وإطلاق مبادرة الأسر المحتاجة والإسكان الشبابي.

كما لفت إلى تفعيل الإدارة المحلية واستعادة البلديات دورها الخدمي والتنموي وابتعادها عن التجاذبات السياسية، ومنحها الفرصة للتواصل المباشر مع المواطنين.

وقال الدبيبة، “نأمل أن يكون هذا الشهر فرصة لاستعادة وحدة ليبيا ونهايةً للفرقة والتشرذم وبدايةً محفزةً للبناء والإعمار والوحدة”.