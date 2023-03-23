باتيلي يدعو شباب ليبيا إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات

طرابلس 23 مارس 2023 (وال)- دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الشباب في ليبيا إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أمس الأربعاء بطرابلس، بمجموعة من (26) شابًا وشابة من جميع أنحاء ليبيا، جنوبًا وشرقًا وغربًا، يمثلون عددًا من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية، وفق بيان نشرته البعثة عبر حسابها على تويتر.

وأوضحت البعثة أن الشباب ناقشوا مع باتيلي جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا، كما شدد الشباب على رغبتهم في اختيار قادتهم، وسلطوا الضوء على انحسار الفضاء المدني والعنف ضد النساء بإعتبارهما من العقبات أمام المشاركة العامة.

ودعا الشباب المشاركون في الاجتماع إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، مطلبين من الممثل الخاص مواصلة جهوده لحث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير.

وبحسب البيان، دعا الممثل الخاص للأمين العام الشباب إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية.

وخاطب باتيلي الحاضرين”مستقبل البلد ملك لكم، على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال