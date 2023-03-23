الجزائر تتمكن من تفكيك منظمة تجارة بشر تنشط في ليبيا والجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة دولية منظمة عابرة للحدود متخصصة في تهريب المهاجرين.

المصلحة أفادت في بيانات حديثه أن الشبكة التي فككتها كانت تنقل المهاجرين انطلاقا من سوريا مرورا بالجزائر وليبيا سعيًا للوصول إلى أوروبا.

وأعلنت المصلحة، توقيف 15 شخص مشتبه فيهم، منهم 9 من جنسية سورية و6 جزائريين، من بينهم امرأتان، مشيرةً إلى أن تنفيذ العملية جاء بعد تحريات استمرت لأكثر من 5 أشهر، أسفر عن ضبط التنظيم الذي ينقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سوريا ولبنان وصولا إلى مطار بنغازي في ليبيا، ليتم نقلهم براً إلى مدينة غدامس الليبية على حدود الجزائر، ومن ثمّ إدخالهم إلى الجزائر عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة، بحسب البيان.