وفد من فزان يطالب المنفي بالتمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية

طالب وفد من فزان خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الوفد أكد خلال لقائه المنفي في العاصمة طرابلس دعمه للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا.

وبحث المنفي ووفد فزان بحثوا المشاكل التي تعاني منها فزان بصفة عامة من نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار.