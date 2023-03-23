ليبيا الان

وفد من فزان يطالب المنفي بالتمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب وفد من فزان خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الوفد أكد خلال لقائه المنفي في العاصمة طرابلس دعمه للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا.

وبحث المنفي ووفد فزان بحثوا المشاكل التي تعاني منها فزان بصفة عامة من نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك