أهالي فزان يؤكدون للمنفي دعمهم للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 23 مارس 2023 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء بالعاصمة طرابلس، وفدًا من أهالي فزان.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس؛ فقد بحث اللقاء العراقيل والمشاكل التي تعاني منها فزان بصفة عامة، من نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار.

وطالب الوفد خلال اللقاء بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه لتكون نواة للاستقرار والسلام في ليبيا وفقًا للمصدر ذاته. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال