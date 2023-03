في إحصائية تقريرها السنوي لعام 2022.. رصد الجرائم الليبية تسجل 561 انتهاكا في جرائم مختلفة

أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية في تقريرها السنوي لعام 2022، تسجيل 561 انتهاكا تتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات شملت أكثر من 230 اعتداء ضد المهاجرين في المتوسط وداخل ليبيا، و62 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني واحتجاز تعسفي لنشطاء ليبيين وصحفيين، و42 ضحية قتلوا خارج نطاق القانون.

ورصدت المنظمة اعتداءات طالت 40 متظاهرا سلميا، و5 حالات تعذيب، بالإضافة إلى جرائم حرب أدت إلى مقتل 34 مدنيا بسبب الألغام الأرضية أو الهجمات العشوائية، واكتشاف 91 جثة في مقابر جماعية خلال العام الماضي.

ودعت منظمة رصد الجرائم الليبية إلى فتح تحقيقات شفافة وعادلة فورا في جميع الجرائم المزعومة الموثّقة، وطالبت بالكشف عن مكان ووضع جميع الضحايا الذين تم اختطافهم بالقوة أو إخفاءهم قسرا والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا.

المصدر: منظمة رصد الجرائم الليبية

