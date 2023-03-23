قائد إيريني يشيد بتمديد العملية ويؤكد: “مهمتنا المساهمة في استقرار ليبيا”

أكد قائد العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط المعروفة بـ “إيريني”، الأدميرال ستيفانو توركيتو، أن التمديد للعملية يؤكد تحقيقها «نتائج مهمة» حتى الآن، وتكشف ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد التي قررت أن تواصل «إيريني» عملها حتى العام 2025.

وقال قائد إيريني في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية: “هو حافز لنا لبذل أقصى ما في وسعنا لأننا ندرك أهمية عملنا الهادف إلى حماية أمن أوروبا والاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا”.

وأضاف توركيتو، أن كلمة إيريني تعني “السلام” باللغة اليونانية، مضيفا أن الكلمة تمثل مهمتنا الرئيسية، وهي تقديم مساهمة ملموسة في عملية السلام في ليبيا، لا سيما من خلال فرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2011.

وقال إن قرار التمديد، الصادر من مجلس الاتحاد الأوروبي، أكد الأهداف الثانوية للعملية، حيث ستواصل إيريني المساهمة في الأمن البحري، أي احترام الشرعية في مياه وسط البحر الأبيض المتوسط، وجمع المعلومات المفيدة بشأن الاتجار غير المشروع، ليس فقط بالأسلحة إلى ليبيا ولكن أيضا (ما يتعلق بتهريب) النفط،.