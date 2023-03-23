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الزبيدي: الضغط الأمريكي سيدفع نحو إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد الزبيدي، إن واشنطن تعتبر ليبيا ضمن مجالها الحيوي في المنطقة، وهي لا تريد منافسة أي دول أخرى لها في ليبيا وفي المقدمة روسيا.

وأضاف الزبيدي في تصريحات، إن  الحضور الأمريكي في المشهد الليبي يهدف لقطع أي علاقات بين الأطراف الليبية والجانب الروسي بأي شكل من الأشكال وعلى كل المستويات، معتبراً أن واشنطن تريد إجراء الانتخابات خلال هذا العام من أجل وجود حكومة توقع معها اتفاقيات تتعلق بالنفط وإعادة الإعمار ووجود قواعد عسكرية في ليبيا وجوانب أخرى.

واعتبر أن الضغط الأمريكي قد يدفع نحو إجراء الانتخابات خلال العام الحالي والقبول بنتائجها تحت الضغوط والتهديدات.

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الأمم المتّحدة الزبيدي الولايات المتحدة الأمريكية روسيا ليبيا

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الوطن الليبية

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